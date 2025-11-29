Gospel Fusion Saint-Gence
Gospel Fusion Saint-Gence mercredi 10 décembre 2025.
Gospel Fusion
Gymnase Le Lemovix Saint-Gence Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10

2025-12-10
Le samedi 10 décembre à 20h30, les Gospel Fusion offriront un concert gratuit au gymnase Le Lemovix de Saint-Gence. Gospels vibrants et chants de Noël feront chanter et rêver le public pour une soirée chaleureuse et magique à partager en famille. Un moment inoubliable pour célébrer l’esprit des fêtes. .
Gymnase Le Lemovix Saint-Gence 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 82 20 79 gospelfusion87@gmail.com
English : Gospel Fusion
