Gospel Hélios, profitez d’un concert à l’Église de Saint Germain des Prés Eglise Saint Germain des Prés Paris

Direction artistique : Dominique Magloire

Ne manquez pas cette incroyable performance du choeur Gospel Hélios dirigé par Dominique Magloire, dans les prestigieuses Églises de Saint-Germain des Prés et de la Madeleine.

Le chœur Gospel Hélios, dirigé par Dominique Magloire, offre une performance extraordinaire en explorant les différents types de gospel. Il se produit dans les prestigieuses églises parisiennes de Saint-Germain-des-Prés, la Madeleine et Saint-Sulpice.

Au programme, vous aurez le plaisir d’entendre des chansons emblématiques du gospel, telles que « Oh Happy Day », « Amazing Grace » et « Oh When the Saints », interprétées par les meilleurs artistes du gospel français actuel.

Dominique Magloire a développé sa passion pour la musique dès l’enfance en rejoignant des chorales de gospel. Elle s’est fait connaître à l’échelle nationale et internationale en participant à plusieurs comédies musicales comme Autant en emporte le vent, Cléopâtre et Les années Twist. Sa renommée lui a également valu d’être impliquée dans les productions Gospel pour 100 Voix et Gospel sur la Colline.

Dominique Magloire a également exploré d’autres formes d’art vocal. Elle a étudié le chant lyrique au conservatoire et remporté des prix en chant et en musique de chambre. Ainsi, elle a eu l’occasion d’interpréter de grandes œuvres classiques, telles que la Traviata de Verdi, le Requiem de Mozart et Porgy and Bess de Gershwin.

En 2012, elle devient une révélation dans l’émission de télévision The Voice en interprétant des chansons de Johnny Hallyday. En 2015, elle se produit dans la comédie musicale Gospel sur la Colline aux Folies Bergère. En 2019, elle participe à l’émission Together animée par Éric Antoine et Garou. De plus, elle a joué dans le spectacle musical Ménopause, écrit et mis en scène par Alex Goude. En 2021, Dominique Magloire participe à la saison All Stars de l’émission The Voice pour célébrer les 10 ans du programme.

Grâce à ses multiples expériences, elle assure également la direction artistique de « Gospel Hélios », un ensemble dédié à la promotion du gospel dans les églises parisiennes de Saint-Germain des Prés et de la Madeleine.

Ne manquez pas cette incroyable performance du chœur Gospel Hélios dirigé par Dominique Magloire, dans les prestigieuses Églises de Saint-Germain des Prés !

Le vendredi 13 mars 2026

de 20h45 à 22h00

payant

De 20 à 60 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-13T21:45:00+01:00

fin : 2026-03-13T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-13T20:45:00+02:00_2026-03-13T22:00:00+02:00

Eglise Saint Germain des Prés 3 Place Saint-Germain des Prés 75006 Paris

https://www.orchestrehelios.com/concerts +33681440432 classique.a.tout.prix@gmail.com https://www.facebook.com/orchelios https://www.facebook.com/orchelios



Afficher la carte du lieu Eglise Saint Germain des Prés et trouvez le meilleur itinéraire

