Gospel Hélios Saint-Valery-sur-Somme

Gospel Hélios Saint-Valery-sur-Somme samedi 20 décembre 2025.

Gospel Hélios

2 Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Un moment de douceur et de chaleur humaine, idéal à l’approche de Noël !

À quelques jours des fêtes, laissez-vous emporter par l’énergie et l’émotion du chœur Gospel Hélios. Créé en 2023 sous la direction de la chanteuse Dominique Magloire, cet ensemble réunit des artistes parmi les plus talentueux de la scène gospel française actuelle.

Après avoir conquis les grandes églises parisiennes — Saint-Germain-des-Prés, la Madeleine, Saint-Sulpice — le chœur poursuit sa mission faire vibrer le public au rythme d’un gospel vivant, généreux et accessible. Porté par des voix puissantes et des arrangements soignés, le programme mêle incontournables du genre (Oh Happy Day, Amazing Grace, When the Saints Go Marching In) et morceaux plus intimes.

Durée 1h15.

Ouverture des portes 30min avant le début du spectacle.

Un moment de douceur et de chaleur humaine, idéal à l’approche de Noël !

À quelques jours des fêtes, laissez-vous emporter par l’énergie et l’émotion du chœur Gospel Hélios. Créé en 2023 sous la direction de la chanteuse Dominique Magloire, cet ensemble réunit des artistes parmi les plus talentueux de la scène gospel française actuelle.

Après avoir conquis les grandes églises parisiennes — Saint-Germain-des-Prés, la Madeleine, Saint-Sulpice — le chœur poursuit sa mission faire vibrer le public au rythme d’un gospel vivant, généreux et accessible. Porté par des voix puissantes et des arrangements soignés, le programme mêle incontournables du genre (Oh Happy Day, Amazing Grace, When the Saints Go Marching In) et morceaux plus intimes.

Durée 1h15.

Ouverture des portes 30min avant le début du spectacle. .

2 Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

A moment of sweetness and human warmth, ideal in the run-up to Christmas!

With the festive season just around the corner, let yourself be carried away by the energy and emotion of the Gospel Hélios choir. Created in 2023 under the direction of singer Dominique Magloire, this ensemble brings together some of the most talented artists on the current French gospel scene.

After conquering the great Parisian churches? Saint-Germain-des-Prés, la Madeleine, Saint-Sulpice? the ch?ur pursues its mission: to thrill audiences to the rhythm of lively, generous and accessible gospel music. Carried by powerful voices and meticulous arrangements, the program mixes gospel staples (Oh Happy Day, Amazing Grace, When the Saints Go Marching In) with more intimate pieces.

Running time: 1hr 15mins.

Doors open 30min before showtime.

German :

Ein Moment der Sanftheit und der menschlichen Wärme, ideal für die Vorweihnachtszeit!

Lassen Sie sich wenige Tage vor den Feiertagen von der Energie und den Emotionen des Gospelchors Hélios mitreißen. Das Ensemble wurde 2023 unter der Leitung der Sängerin Dominique Magloire gegründet und vereint einige der talentiertesten Künstler der aktuellen französischen Gospelszene.

Nachdem sie die großen Pariser Kirchen erobert haben? Saint-Germain-des-Prés, La Madeleine, Saint-Sulpice? setzt der Chor seine Mission fort: das Publikum im Rhythmus einer lebendigen, großzügigen und zugänglichen Gospelmusik zum Schwingen zu bringen. Getragen von kräftigen Stimmen und sorgfältigen Arrangements, mischt das Programm die unumgänglichen Klassiker des Genres (Oh Happy Day, Amazing Grace, When the Saints Go Marching In) mit intimeren Stücken.

Dauer: 1h15.

Türöffnung 30min vor Beginn der Show.

Italiano :

Un dolce momento di calore umano, ideale in vista del Natale!

Con la stagione delle feste alle porte, lasciatevi trasportare dall’energia e dall’emozione del coro Gospel Hélios. Creato nel 2023 sotto la direzione della cantante Dominique Magloire, questo ensemble riunisce alcuni degli artisti più talentuosi dell’attuale scena gospel francese.

Dopo aver conquistato le grandi chiese di Parigi? Saint-Germain-des-Prés, la Madeleine, Saint-Sulpice? il coro continua la sua missione: emozionare il pubblico con una musica gospel vivace, generosa e accessibile. Trasportato da voci potenti e arrangiamenti meticolosi, il programma mescola brani preferiti del gospel (Oh Happy Day, Amazing Grace, When the Saints Go Marching In) a pezzi più intimi.

Durata: 1 ora e 15 minuti.

Le porte aprono 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

Espanol :

Un momento suave de calor humano, ¡ideal en vísperas de Navidad!

Con las fiestas a la vuelta de la esquina, déjese llevar por la energía y la emoción del coro Gospel Hélios. Creado en 2023 bajo la dirección de la cantante Dominique Magloire, este conjunto reúne a algunos de los artistas con más talento del panorama gospel francés actual.

Tras conquistar las grandes iglesias de París? Saint-Germain-des-Prés, la Madeleine, Saint-Sulpice? el coro prosigue su misión: emocionar al público con una música gospel viva, generosa y accesible. Llevado por voces potentes y arreglos meticulosos, el programa mezcla favoritos del gospel (Oh Happy Day, Amazing Grace, When the Saints Go Marching In) con piezas más íntimas.

Duración: 1 h 15 min.

Apertura de puertas 30 minutos antes del comienzo del espectáculo.

L’événement Gospel Hélios Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2025-09-27 par OT DE LA BAIE DE SOMME