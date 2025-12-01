Gospel La presqu’île À Tue-Tête 100 Choristes pour la Basilique Rue Notre-Dame Guingamp
Rue Notre-Dame Basilique Notre-Dame de Bon-Secours Guingamp Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-19 20:00:00
fin : 2025-12-19 22:00:00
2025-12-19
Deux heures, pour chanter, danser, vibrer au rythme du Gospel et participer à une expérience bouleversante. A chaque venue du groupe Mauve your boby , églises ou chapelles vibrent au rythme du gospel et des chants gospellisés . Chacune des prestations est l’occasion de partager avec le public, la joie d’une harmonie parfaite dans ce chœur composé de 100 choristes. .
