Gospel La presqu’île À Tue-Tête 100 Choristes pour la Basilique Rue Notre-Dame Guingamp

Gospel La presqu’île À Tue-Tête 100 Choristes pour la Basilique

Rue Notre-Dame Basilique Notre-Dame de Bon-Secours Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19 22:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Deux heures, pour chanter, danser, vibrer au rythme du Gospel et participer à une expérience bouleversante. A chaque venue du groupe Mauve your boby , églises ou chapelles vibrent au rythme du gospel et des chants gospellisés . Chacune des prestations est l’occasion de partager avec le public, la joie d’une harmonie parfaite dans ce chœur composé de 100 choristes. .

Rue Notre-Dame Basilique Notre-Dame de Bon-Secours Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Gospel La presqu’île À Tue-Tête 100 Choristes pour la Basilique Guingamp a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol