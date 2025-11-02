Gospel, Les grands classiques à l’Église Saint-Amans Rodez

Gospel, Les grands classiques à l’Église Saint-Amans

Le directeur artistique Max Zita revisite les grands classiques du Gospel avec sa formation Gospel Voices Quartet. Le Gospel appelle la liberté, l’instant de vibrations guidera les voix. En Gospel, on appelle ça l’inspiration de Dieu.

Né en Guadeloupe, Max ZITA débute la musique à l’âge de 4 ans, dans la chorale du Temple Adventiste d’Obédience Protestante dont son père était le directeur.

À 16 ans, il crée son premier chœur de gospel Pléiades , en tant que guitariste, chanteur, compositeur.

À l’âge de 20 ans, il part à Paris asseoir ses connaissances musicales et enrichir sa connaissance de musique noire américaine Spiritual, Gospel, Blues, Rhythm’n’blues, en suivant des cours à l’université de Paris VIII, où il obtient sa licence en Musicologie. Son diplôme en poche, il devient professeur de musique.

Le Gospel Voices

Max commence sa carrière dans le gospel en 1987 en codirigeant un jeune chœur de gospel Gospel Chords Singers . Un an plus tard, il décide de voler de ses propres ailes et crée Gospel Voices .

Il est l’un des précurseurs du mouvement gospel en France avec Gospel Voices et aussi créateur artistique du concept original Gospel pour 100 Voix en 1998.

En 2019, le Maître chanteur organise à L’Olympia de Paris deux jours de concert incroyables.

Ce prochain concert promet un moment intense en émotions. 5 .

English :

Artistic director Max Zita revisits the great Gospel classics with his Gospel Voices Quartet. Gospel calls for freedom, and the moment’s vibrations will guide the voices. In Gospel, we call it: God’s inspiration.

German :

Der künstlerische Leiter Max Zita lässt mit seiner Formation Gospel Voices Quartet die großen Klassiker der Gospelmusik neu aufleben. Gospel ruft nach Freiheit, der Moment der Schwingungen wird die Stimmen leiten. In der Gospelmusik nennt man das: die Inspiration Gottes.

Italiano :

Il direttore artistico Max Zita rivisita i grandi classici del Gospel con il suo Gospel Voices Quartet. Il Gospel invita alla libertà, e le vibrazioni del momento guideranno le voci. Nel Gospel lo chiamiamo: l’ispirazione di Dio.

Espanol :

El director artístico Max Zita revisita los grandes clásicos del Gospel con su cuarteto Gospel Voices. El Gospel llama a la libertad, y las vibraciones del momento guiarán las voces. En Gospel, lo llamamos: la inspiración de Dios.

