Gospel, les Grands Classiques – Angers, 25 mai 2025 18:00

Maine-et-Loire

4 rue Marceau Angers Maine-et-Loire

Début : 2025-05-25 18:00:00

fin : 2025-05-25 19:00:00

2025-05-25

Le Gospel Voices

Max commence sa carrière dans le gospel en 1987 en codirigeant un jeune chœur de gospel » Gospel Chords Singers « .Un an plus tard, il décide de voler de ses propres ailes et crée « Gospel Voices ». .

4 rue Marceau

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

