GOSPEL LES GRANDS CLASSIQUES – CATHEDRALE STE CECILE Albi

GOSPEL LES GRANDS CLASSIQUES Début : 2026-01-02 à 20:00. Tarif : – euros.

GOSPEL, LES GRANDS CLASSIQUES ! AVEC LEGOSPEL VOICES QUARTET Direction artistique MAX ZITAVibrez au rythme des plus grands classiques du Gospel !Max Zita, figure emblématique du gospel en France, vous invite à un concert exceptionnel accompagné du Gospel Voices Quartet, pour un moment de joie, d’émotion et de partage.Un concert ouvert à toute la famille, pour redécouvrir l’âme du gospel à travers des chants puissants, inspirants et porteurs d’espoir. Tournée dans les églises – Une atmosphère intime et spirituelle pour une expérience unique.Ne manquez pas cette célébration musicale ! Max Zita est né en Guadeloupe, il chante dès l’âge de 4 ans dans la chorale pour adultes du temple adventiste dirigée par son père. A 20 ans, il part à Paris, pour parfaire sa culture musicale. Licence de musicologie en poche, il crée « Gospel Voices » qui devient incontournable, dans le milieu du gospel et bien au-delà, collaborant avec Céline Dion, Christophe Maé, Lara Fabian, Liz Mc Comb, Rhoda Scott, Nicoletta, Johnny Hallyday…Directeur artistique et pédagogique, il est aussi le fondateur du chœur « Gospel pour 100 Voix », créé en 1998 à l’occasion des 150 ans de l’abolition de l’esclavage. En 2014, c’est sur la scène de l’Olympia qu’il fêtait avec Gospel Voices ses 25 ans de carrière ! Il y retournera en 2019 pour ses 30 ans.Il apparaît également au cinéma, notamment dans L’Arnacœur avec Vincent Duris et Vanessa Paradis, Jean-Philippe avec Johnny Hallyday et Fabrice Luchini ou L’Ecume des jours avec Romain Duris, Audrey Tautou, Gad Elmaleh et Omar Sy.Il a fait partie de l’émission « Folie Passagère » sur France 2 avec Frédéric Lopez, en tant que coach vocal et chef de chœur.

CATHEDRALE STE CECILE . 81000 Albi 81