Gospel, Les Grands Classiques Place de Reims La Baule-Escoublac

Max Zita et le Gospel Voices Quartet vous invitent à redécouvrir les grands classiques du gospel à travers des interprétations vibrantes et authentiques.

Au programme

Freedom

Joshua

Wade in the water

Get away Jordan

When the saints

We shall overcome

I want to be ready

Jericho

Hold on

Let my people go

Tarifs

Tarif adulte 25€

Tarif réduit 10€ ( + 12 ans et demandeurs d’emploi )

Tarif enfant 5€ ( 12 ans )

Billetterie dans les Offices de Tourisme La Baule Presqu’île de Guérande,

par téléphone au 02 40 24 34 44 ou en cliquant sur le bouton Je réserve ci-dessous.

——————————————-

A propos

Max Zita, originaire de Guadeloupe, a commencé la musique dès l’âge de 4 ans dans une chorale dirigée par son père. À 16 ans, il fonde son premier chœur de gospel, Pléiades , puis part à Paris à 20 ans pour approfondir ses connaissances musicales. Diplômé en musicologie de l’Université Paris VIII, il devient professeur de musique.

Sa carrière gospel démarre en 1987 avec Gospel Chords Singers , avant qu’il ne crée son propre groupe, Gospel Voices . Précurseur du gospel en France, il fonde le projet Gospel pour 100 Voix en 1998, qui attire 9000 spectateurs et obtient une couverture médiatique importante. Gospel Voices , composé de 18 choristes, connaît un grand succès, se produisant dans des lieux prestigieux à travers l’Europe et remportant des distinctions, dont celle de meilleur groupe gospel au Festival de Paris.

Repéré par la chanteuse Nicoletta, le groupe collabore avec elle sur un album vendu à plus de 50 000 exemplaires, leur ouvrant les portes du monde musical. Une belle trajectoire pour Max Zita et son influence dans le gospel français. .

Place de Reims Eglise Sainte Thérèse La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44

