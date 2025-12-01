Gospel, Les Grands Classiques Place de Reims La Baule-Escoublac
Gospel, Les Grands Classiques
Place de Reims Eglise Sainte Thérèse La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Max Zita et le Gospel Voices Quartet vous invitent à redécouvrir les grands classiques du gospel à travers des interprétations vibrantes et authentiques.
Au programme
Freedom
Joshua
Wade in the water
Get away Jordan
When the saints
We shall overcome
I want to be ready
Jericho
Hold on
Let my people go
Tarifs
Tarif adulte 25€
Tarif réduit 10€ ( + 12 ans et demandeurs d’emploi )
Tarif enfant 5€ ( 12 ans )
Billetterie dans les Offices de Tourisme La Baule Presqu’île de Guérande,
par téléphone au 02 40 24 34 44 ou en cliquant sur le bouton Je réserve ci-dessous.
A propos
Max Zita, originaire de Guadeloupe, a commencé la musique dès l’âge de 4 ans dans une chorale dirigée par son père. À 16 ans, il fonde son premier chœur de gospel, Pléiades , puis part à Paris à 20 ans pour approfondir ses connaissances musicales. Diplômé en musicologie de l’Université Paris VIII, il devient professeur de musique.
Sa carrière gospel démarre en 1987 avec Gospel Chords Singers , avant qu’il ne crée son propre groupe, Gospel Voices . Précurseur du gospel en France, il fonde le projet Gospel pour 100 Voix en 1998, qui attire 9000 spectateurs et obtient une couverture médiatique importante. Gospel Voices , composé de 18 choristes, connaît un grand succès, se produisant dans des lieux prestigieux à travers l’Europe et remportant des distinctions, dont celle de meilleur groupe gospel au Festival de Paris.
Repéré par la chanteuse Nicoletta, le groupe collabore avec elle sur un album vendu à plus de 50 000 exemplaires, leur ouvrant les portes du monde musical. Une belle trajectoire pour Max Zita et son influence dans le gospel français. .
Place de Reims Eglise Sainte Thérèse La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44
