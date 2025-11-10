GOSPEL, LES GRANDS CLASSIQUES EGLISE SAINT AUBIN Toulouse

GOSPEL, LES GRANDS CLASSIQUES

EGLISE SAINT AUBIN 45 Rue Pierre-Paul Riquet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03 19:00:00

fin : 2026-01-03 20:00:00

Date(s) :

2026-01-03

Venez découvrir les grands classiques du Gospel en version Quartet pour un concert inoubliable avec de talentueux choristes.

Le directeur artistique Max Zita revisite les grands classiques du Gospel avec sa formation Gospel Voices Quartet. Ce concert met à l’honneur les spirituals et les mélodies gospel traditionnelles dans l’acoustique remarquable de l’église Saint-Aubin.

Max Zita est l’un des précurseurs du mouvement Gospel en France avec Gospel Voices qu’il fonde en 1988. Avec sa chorale de gospel, il sillonne les villes d’Europe pour se produire en concert à l’UNESCO, au Palais des congrès, au club Med World et dans différentes salles mythiques. Grâce à leurs talents, le groupe de gospel a même été élu par le Festival de Gospel de Paris meilleur groupe d’expression gospel.

Bon à savoir

– Placement libre

– Les billets ne sont ni échangeables ni remboursables. 5 .

EGLISE SAINT AUBIN 45 Rue Pierre-Paul Riquet Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 1 42 77 65 65

English :

Come and discover the great Gospel classics in a Quartet version for an unforgettable concert with talented choristers.

German :

Erleben Sie die großen Gospelklassiker als Quartettversion für ein unvergessliches Konzert mit talentierten Chorsängern.

Italiano :

Venite a scoprire i grandi classici del gospel in versione quartetto per un concerto indimenticabile con cantanti di talento.

Espanol :

Venga a descubrir los grandes clásicos del gospel en versión cuarteto para un concierto inolvidable con coristas de gran talento.

L’événement GOSPEL, LES GRANDS CLASSIQUES Toulouse a été mis à jour le 2025-11-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE