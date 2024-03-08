GOSPEL POUR 100 VOIX – LE SPOT – MACON Macon

GOSPEL POUR 100 VOIX Début : 2026-04-24 à 20:00. Tarif : – euros.

LES DERNIERS COUCHES PRÉSENTE : GOSPEL POUR 100 VOIXThe 100 Voices of Gospel- Gospel pour 100 Voix Des chanteurs encore plus talentueux, une énergie encore plus débordante, un show encore plus époustouflant ont valu à ce spectacle de remporter une nomination aux Reality TV Award à Londres et une nomination aux Premier Gospel Award en Angleterre et d’être sélectionné pour participer aux premiers Britain Got Talent- The Champions à Londres ou au Schlagerboom en Allemagne….. Non contents d’avoir conquis le public européen, « The 100 Voices of Gospel- Gospel pour 100 Voix a fait chavirer les 12 millions de téléspectateurs de la fameuse émission anglaise « Britain Got Talent » en obtenant pour la première fois un triple Golden Buzzer et le coup de coeur du jury lors de la finale 2016. Les vidéos de leurs prestations ont fait le tour du monde et a ont été vues plus de 50 millions de fois. Leurs prestations Tv ont été suivies par plus de 120 millions de téléspectateurs et leur spectacle live par 1 million de spectateurs.Réservation PMR : billetterie@lesdernierscouches.com

LE SPOT – MACON Avenue Pierre Beregovoy 71000 Macon 71