Gospel pour 100 voix Le Spot Mâcon vendredi 24 avril 2026.

Le Spot 198 Avenue Pierre Bérégovoy Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2026-04-24 20:00:00

The 100 Voices of Gospel- Gospel pour 100 Voix.

Des chanteurs encore plus talentueux, une énergie encore plus débordante, un show encore plus époustouflant ont valu à ce spectacle de remporter une nomination aux Reality TV Award à Londres et une nomination aux Premier Gospel Award en Angleterre et d’être sélectionné pour participer aux premiers Britain Got Talent- The Champions à Londres ou au Schlagerboom en Allemagne…..

Non contents d’avoir conquis le public européen, The 100 Voices of Gospel- Gospel pour 100 Voix a fait chavirer les 12 millions de téléspectateurs de la fameuse émission anglaise Britain Got Talent en obtenant pour la première fois un triple Golden Buzzer et le coup de coeur du jury lors de la finale 2016.

Les vidéos de leurs prestations ont fait le tour du monde et a ont été vues plus de 50 millions de fois.

Leurs prestations Tv ont été suivies par plus de 120 millions de téléspectateurs et leur spectacle live par 1 million de spectateurs .

