Gospel Pour 100 Voix The Deliverance Tour Gare du Midi Biarritz

Gospel Pour 100 Voix The Deliverance Tour

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Les vidéos de leurs prestations ont fait le tour du monde et a ont été vues plus de 70 millions de fois.

Non contents d’avoir conquis le public européen, The 100 Voices of Gospel- Gospel pour 100 Voix » a fait chavirer les 12 millions de téléspectateurs de la fameuse émission anglaise Britain Got Talent en obtenant pour la première fois dans l’histoire de l’émission un double Golden Buzzer.

Leurs prestations TV ont été suivies par plus de 120 millions de téléspectateurs et leur spectacle live par 1 million de spectateurs.

Auréolés d’un énorme succès populaire, les cent chanteurs, danseurs et musiciens du spectacle The 100 Voices of Gospel- Gospel pour 100 Voix » sillonneront la France en 2026 , pour une nouvelle série de concerts monumentaux avec un spectacle totalement nouveau ! .

