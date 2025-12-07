GOSPEL POUR 100 VOIX THE DELIVRANCE TOUR Le Forum Le Mans
GOSPEL POUR 100 VOIX THE DELIVRANCE TOUR Le Forum Le Mans vendredi 9 janvier 2026.
GOSPEL POUR 100 VOIX THE DELIVRANCE TOUR
Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : 20 – 20 – 65 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09 20:30:00
fin : 2026-01-09
Date(s) :
2026-01-09
Prochainement au Forum…
La date de GOSPEL POUR 100 VOIX au Mans initialement prévue le dimanche 07 décembre 2025 est reportée au vendredi 09 janvier 2026 à 20h30. .
Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
English :
Coming soon to the Forum…
German :
Demnächst im Forum…
Italiano :
Prossimamente sul Forum…
Espanol :
Próximamente en el Foro…
L’événement GOSPEL POUR 100 VOIX THE DELIVRANCE TOUR Le Mans a été mis à jour le 2025-10-06 par CDT72