GOSPEL POUR 100 VOIX THE DELIVRANCE TOUR Le Forum Le Mans

GOSPEL POUR 100 VOIX THE DELIVRANCE TOUR

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 20 – 20 – 65 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 20:30:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Prochainement au Forum…

La date de GOSPEL POUR 100 VOIX au Mans initialement prévue le dimanche 07 décembre 2025 est reportée au vendredi 09 janvier 2026 à 20h30. .

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

Coming soon to the Forum…

German :

Demnächst im Forum…

Italiano :

Prossimamente sul Forum…

Espanol :

Próximamente en el Foro…

L’événement GOSPEL POUR 100 VOIX THE DELIVRANCE TOUR Le Mans a été mis à jour le 2025-10-06 par CDT72