ERIC DUPOND-MORETTI – PARC DES EXPOSITIONS – CENTRE DES CONGRES Agen

ERIC DUPOND-MORETTI Début : 2026-02-22 à 18:00. Tarif : – euros.

4ÈME SENS PRÉSENTE EN ACCORD AVEC K-WET PRODUCTION : ERIC DUPOND-MORETTIPour des raisons de planning, nous sommes contraints de reporter le spectacle « J’ai dit oui ! » d’Éric Dupond-Moretti prévu le 19 décembre 2025 à Agen (Agora • 20h). Le spectacle aura lieu le dimanche 22 février 2026, 18h00, même salle. Les billets restent valables pour cette date de report, mais sont néanmoins remboursables si vous le souhaitez auprès de votre point de vente. Merci de votre compréhension. Après le triomphe de son premier spectacle, Eric Dupond-Moretti revient sur scène avec J’ai dit oui ! pour des représentations exceptionnelles en tournée.Epris de justice et du contradictoire, Eric Dupond-Moretti décidait en 2019 de monter surscène pour raconter ses 36 ans d’avocat et ténor du barreau.Après 4 années à la tête du ministère de la Justice, il remonte sur scène pour partager sonexpérience et raconter comme personne ce que c’est qu’être ministre et les coulisses de cettefonction.Texte de Eric Dupond-MorettiMise en scène de Philippe Lellouche

PARC DES EXPOSITIONS – CENTRE DES CONGRES AVENUE DU MIDI 47000 Agen 47