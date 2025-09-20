Gospel pour la Chapelle Notre-Dame du Château Stade Honoré Tardieu – Fernand Vossier Saint-Étienne-du-Grès

Gospel pour la Chapelle Notre-Dame du Château Samedi 20 septembre, 19h00 Stade Honoré Tardieu – Fernand Vossier Bouches-du-Rhône

15 € adultes, 7,50 € pour les moins de 18 ans, gratuit pour les moins de 12 ans.

Du Gospel pour Notre-Dame du Château

La commune de Saint-Étienne du Grès organise, samedi 20 septembre 2025 à 20 h au stade Tardieu-Vossier, un concert en plein air du Très Grand Groupe de Gospel (TGGG) avec son spectacle A Gospel Immersion.

Cette soirée est organisée au profit de la restauration de la chapelle millénaire Notre-Dame du Château.

Le TGGG est l’un des ensembles de gospel les plus remarqués de la région. Il réunit près de trente choristes et musiciens dirigés par des artistes passionnés, qui conjuguent rigueur musicale et joie communicative. Leur répertoire alterne grands classiques du gospel, arrangements modernes et compositions originales. Leur spectacle A Gospel Immersion plonge le public au cœur de cette tradition vivante, où puissance vocale, harmonies et rythmes invitent à partager une émotion collective et festive. Chaque représentation est pensée comme un moment de rencontre entre artistes et spectateurs, mêlant spiritualité, énergie et chaleur humaine.

Ce concert soutiendra le financement de la restauration de la chapelle Notre-Dame du Château, symbole du village. Cet édifice du XIᵉ siècle, inscrit aux Monuments historiques depuis 1926, a été gravement fragilisé par le temps et par la foudre tombée sur son clocher en 2023. Le coût des travaux est évalué à 1 million d’euros, dont 150 000 € doivent être collectés grâce au financement participatif, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine. Les dons ont déjà permis de dépasser les 40 000 €, mais de nouveaux soutiens sont nécessaires pour préserver ce joyau du patrimoine local.

Une petite restauration (assiettes salées ou sucrées) et une buvette seront proposées dès 19 h.

Stade Honoré Tardieu – Fernand Vossier 13103 Saint-Etienne du Grès Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

