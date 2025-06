GOSPEL REJOYCE – Le Barcarès 15 juin 2025 17:00

Pyrénées-Orientales

GOSPEL REJOYCE Rue de l’Église Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-15 17:00:00

fin : 2025-06-15

2025-06-15

Venez vibrer au rythme du gospel dans une ambiance chaleureuse et inspirante. Un moment de partage à ne pas manquer !

Rue de l’Église

Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr

English :

Come and vibrate to the rhythm of gospel music in a warm and inspiring atmosphere. A moment of sharing not to be missed!

German :

Schwingen Sie sich im Rhythmus der Gospelmusik in einer warmen und inspirierenden Atmosphäre. Ein Moment des Teilens, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Venite a godervi il ritmo della musica gospel in un’atmosfera calda e stimolante. Un’esperienza da non perdere!

Espanol :

Venga a disfrutar del ritmo de la música gospel en un ambiente cálido e inspirador. ¡Una experiencia que no debe perderse!

L’événement GOSPEL REJOYCE Le Barcarès a été mis à jour le 2025-06-10 par OT DE PORT BARCARES