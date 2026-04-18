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GOSPEL RIVER EGLISE LUTHERIENNE DE LA TRINITE Paris

GOSPEL RIVER EGLISE LUTHERIENNE DE LA TRINITE Paris

GOSPEL RIVER EGLISE LUTHERIENNE DE LA TRINITE Paris samedi 18 avril 2026.

Lieu : EGLISE LUTHERIENNE DE LA TRINITE

Adresse : 172 BVD VINCENT AURIOL

Ville : 75013 Paris

Département : 75

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 20:00

GOSPEL RIVER Début : 2026-04-18 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

EGLISE LUTHERIENNE DE LA TRINITE 172 BVD VINCENT AURIOL 75013 Paris 75

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