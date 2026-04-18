GOSPEL RIVER EGLISE LUTHERIENNE DE LA TRINITE Paris
GOSPEL RIVER EGLISE LUTHERIENNE DE LA TRINITE Paris samedi 18 avril 2026.
GOSPEL RIVER Début : 2026-04-18 à 20:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
EGLISE LUTHERIENNE DE LA TRINITE 172 BVD VINCENT AURIOL 75013 Paris 75
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