Gospel Rivers Concert Gospel Rouans

Gospel Rivers Concert Gospel

Eglise de Rouans Rouans Loire-Atlantique

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06 20:30:00

Date(s) :

2026-03-06

Amateur et amatrice de musique du monde, venez écouter ce magnifique concert de gospel proposé dans le cadre du festival Errances à l’église de Rouans

Gospel Rivers réunit cinq musicien·nes nantais·es autour d’un gospel vivant et métissé. Inspiré des negro-spirituals, il mêle jazz, bossa et chanson pour parta- ger la puissance du chant et la chaleur de la rencontre. Un quintet complice, intime et vibrant, entre spiritualité, humanité… et plaisir partagé.

Eglise de Rouans Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 24 27

English :

For lovers of world music, come and enjoy this magnificent gospel concert as part of the Errances festival at the Rouans church

