INCONNU A CETTE ADRESSE – GARE DU MIDI Biarritz

ENTRACTES ORGANISATIONS EN ACCORD AVEC JEAN MARC DUMONTET PRODUCTIONS PRÉSENTE : INCONNU A CETTE ADRESSE« Inconnu à cette Adresse », la pièce phénomène dans une toute nouvelle mise en scène avec deux comédiens d’exception : Jean-Pierre DARROUSSIN et Stéphane GUILLON.Un échange épistolaire magistral, bouleversant et essentiel qui raconte la complicité profonde et joyeuse entre un Allemand et un juif Américain. Entre le 12 novembre 1932 et le 3 mars 1934, deux amis et associés échangeront dix-neuf lettres. Ces lettres racontent la complicité entre deux êtres humains, la montée du nazisme, le cortège de haines et d’angoisses qui l’accompagne. Au fil de la correspondance, le ton devient plus sec, l’humanité disparaît. Les deux amis s’écrivent dès lors des missives comme on s’envoit des balles de ping pong puis de revolver. Qui est le bon ? Qui est le méchant ? Qu’aurions nous fait à leur place ? Et quand l’horreur advient, le pardon est-il préférable à la vengeance ? Denses, généreuses puis machiavéliques, ces lettres visionnaires sont le testament poignant de deux êtres humains pris dans la machine infernale d’un drame universel. Un chef-d’œuvre ! « L’auteur plonge dans le plus sombre de l’âme humaine, ses vanités, ses lâchetés, sa méchanceté. » – TÉLÉRAMA – TTT « Une pièce d’une rare intensité. C’est bouleversant et transcendé par deux formidables comédiens. » – JDD« Une mise en scène toute en finesse du chef d’œuvre de Kressmann Taylor. Mémorable. » LE FIGARO

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64