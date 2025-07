GOSPEL SINGERS MK – CATHEDRALE ST JEAN BAPTISTE – PERPIGNAN Perpignan

GOSPEL SINGERS MK Début : 2025-08-09 à 21:00. Tarif : – euros.

( Gospel , Négro spirituals )Ils sont 6 , tous chefs de chœurs gospel en FranceIls sont unis par la passion de la musique Gospel ; sur scène pour témoigner et porter un hymne à l’amour, pour respirer la joie de vivre.Le gospel, un cri de cœur et de l’âme d’une grande beauté; ils revisitent le gospel et les négro spirituals , accompagné d’un pianiste ou ac capela ……..Les voix au timbres chauds et complémentaires illustrent brillamment la tradition du« call and response », ce chant partagé entre soliste et chœur, élément clé de lamusique afro-américaine.C’est en passant aussi par des compositions et arrangements propres au groupe…

CATHEDRALE ST JEAN BAPTISTE – PERPIGNAN 1 RUE DE L’HORLOGE 66000 Perpignan 66