Gospel Spirit Église Saint Jean Bosco Paris
dimanche 22 mars 2026.
Avec ce concert intitulé « Gospel Spirit », le choeur Paris Voices vous invite à
retrouver les racines de ces chants interprétés originellement au
XIXe siècle, par les esclaves dans les plantations de coton aux
Etats Unis.
Le
chœur Paris Voices, dirigé par Sidney Millary, interprétera plus
de vingt morceaux de son répertoire, parmi les registres des
gospels, des work songs et des spirituals.
Tout
au long de ce concert, les différents chants susciteront des
émotions diverses, en passant successivement de la douceur à
la colère et de la
tristesse à
la joie et à
l’espérance.
Retrouvez les racines et l’esprit des gospels, des work songs et des spirituals.
Le dimanche 22 mars 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit
Public enfants, jeunes et adultes.
Église Saint Jean Bosco 79, rue Alexandre Dumas 75020 Paris
+33625766554 choeur.parisvoices@gmail.com
Afficher la carte du lieu Église Saint Jean Bosco et trouvez le meilleur itinéraire