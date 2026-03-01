Gospel Spirit Église Saint Jean Bosco Paris

Avec ce concert intitulé « Gospel Spirit », le choeur Paris Voices vous invite à

retrouver les racines de ces chants interprétés originellement au

XIXe siècle, par les esclaves dans les plantations de coton aux

Etats Unis.

Le

chœur Paris Voices, dirigé par Sidney Millary, interprétera plus

de vingt morceaux de son répertoire, parmi les registres des

gospels, des work songs et des spirituals.

Tout

au long de ce concert, les différents chants susciteront des

émotions diverses, en passant successivement de la douceur à

la colère et de la

tristesse à

la joie et à

l’espérance.

Retrouvez les racines et l’esprit des gospels, des work songs et des spirituals.

Le dimanche 22 mars 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Église Saint Jean Bosco 79, rue Alexandre Dumas 75020 Paris

+33625766554 choeur.parisvoices@gmail.com



