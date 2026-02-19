GOSPEL SYSTEM Montpellier

GOSPEL SYSTEM

250 Rue du Truel Montpellier Hérault

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

En 2025, Les Choristes fêtent leurs 20 ans avec une grande tournée anniversaire Les Choristes, 20 ans déjà . La Maîtrise Saint-Marc, célèbre chœur d'enfants du film, interprétera les morceaux emblématiques (Vois sur ton chemin, Caresse sur l'océan, Cerf-volant) ainsi que des titres inédits créés pour l'occasion.

Le samedi 21 mars 2026 à 20h à l’église Sainte-Bernadette, la chorale montpelliéraine Gospel System soufflera ses 20 bougies et marquera le coup avec un concert exceptionnel !

Des invités de grande qualité (Manu Vince, des choristes du Gospel Philharmonic Experience, et d’autres belles surprises…) viendront ponctuer le concert-anniversaire.

D’inoubliables moments de joie, de partage et d’espérance en perspective !

Gospel System est un chœur amateur comptant aujourd’hui une cinquantaine de choristes. Le groupe interprète avec émotions et dynamisme un répertoire qui traverse les époques et les frontières.

Depuis sa création, Gospel System s’engage aux côtés d’associations caritatives, plaçant la musique au cœur du lien social et de la solidarité. Le concert des 20 ans poursuivra cet engagement, au profit de l’EPSO (Épicerie Solidaire à Montpellier).

Billetterie En ligne sur le site HelloAsso .

250 Rue du Truel Montpellier 34090 Hérault Occitanie

English :

In 2025, Les Choristes celebrates its 20th anniversary with a major anniversary tour: Les Choristes, 20 ans déjà . The Maîtrise Saint-Marc, the film?s famous children?s choir, will perform the iconic songs (Vois sur ton chemin, Caresse sur l?océan, Cerf-volant) as well as new songs created for the occasion.

