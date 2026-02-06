GOSPEL TOUCH LE PHARE TOURNEFEUILLE Tournefeuille

GOSPEL TOUCH

Une 13e édition placée sous le signe du Gospel, de la diversité et de l’inclusivité.

Fort de son succès grandissant et de la qualité de sa programmation, le Festival Gospel Touch est désormais devenu l’unique et incontournable évènement des musiques gospels et afro- américaines du Grand Toulouse.

Après le Golden Gate Quartet, Michel Jonasz, Rodha Scott, Ayo ou encore Raul Midon, le festival propose cette année encore une programmation riche et éclectique.

Le samedi, venez assister à un concert exceptionnel avec le meilleur du Gospel toulousain. Retrouvez One Heart Gospel et le Chœur Gospel de Toulouse. Si le premier est bien connu des habitués de Gospel Touch pour être le chœur local et organisateur de ce festival, le deuxième est une nouveauté qui va vous ravir? Ce collectif, né de la volonté des chefs de chœur Gospel locaux, vous propose un Gospel riche, éclectique avec des voix exceptionnelles et des arrangements de haute qualité.

Et le dimanche, venez profiter d’une avant première incroyable avec le spectacle Greatest Show, inspiré du film “The Greatest Showman” de Michael Gracey avec Hugh Jackman, sur la vie et l’œuvre de “PT Barnum”, créateur du tout premier cirque moderne. Un spectacle riche entre chant, danse et arts du cirque, emprunt d’un message d’ouverture.

Retrouvez toute la programmation sur le site internet du festival. .

The 13th edition was dedicated to Gospel, diversity and inclusiveness.

