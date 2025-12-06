GOSPEL UNITY Saint-Jean-de-Védas

GOSPEL UNITY

Rendez-vous le samedi 17 janvier 2026 à 20h à l’église St-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Védas !

Venez vibrer au son de la musique Gospel Afro-Américaine avec le groupe Gospel Unity !

Au programme

Israel Houghton, Marvin Sapp, Smokie Norful, Jekalyn Carr, Tye Tribbett …

12€ .

Place de la Liberté Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie Gospel.unity.group@gmail.com

English :

Rendezvous on Saturday, January 17, 2026 at 8pm at St-Jean-Baptiste church in Saint-Jean-de-Védas!

Come and vibrate to the sound of African-American Gospel music!

