GOSPEL UNITY Saint-Jean-de-Védas

Rendez-vous le samedi 17 janvier 2026 à 20h à l’église St-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Védas !
Venez vibrer au son dela musique Gospel Afro-Américaine!
Venez vibrer au son de la musique Gospel Afro-Américaine avec le groupe Gospel Unity !
Au programme
Israel Houghton, Marvin Sapp, Smokie Norful, Jekalyn Carr, Tye Tribbett …
12€ .
Place de la Liberté Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie Gospel.unity.group@gmail.com
English :
Rendezvous on Saturday, January 17, 2026 at 8pm at St-Jean-Baptiste church in Saint-Jean-de-Védas!
Come and vibrate to the sound of African-American Gospel music!
