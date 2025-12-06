GOSPELIZE IT PROJECT – L’ASTRADA Marciac

EPCC – L’ASTRADA PRÉSENTE : GOSPELIZE IT PROJECTCréée il y a plus de 20 ans par Emmanuel Djob, la chorale Gospelize It Project est une référence de la scène gospel montpelliéraine et régionale. Il était temps pour elle de passer un cap avec l’enregistrement de son premier album. Désormais dirigé par la chanteuse et ancienne choriste d’Oumou Sangare Emma Lamadji, le collectif porte haut les couleurs de cette formation qui inspire, fait danser et chanter depuis deux décennies. Symbole de la mixité qui la caractérise, autant musicalement que culturellement, Gospelize it Project transcende, émerveille et rayonne.

L’ASTRADA 53 CHEMIN DE RONDE 32230 Marciac 32