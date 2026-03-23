Gospels à Bâlines avec le groupe Antsapraise rue de l’église Bâlines
Gospels à Bâlines avec le groupe Antsapraise rue de l’église Bâlines samedi 30 mai 2026.
Gospels à Bâlines avec le groupe Antsapraise
rue de l’église Eglise Notre-Dame de Bâlines Bâlines Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:15:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Le chœur de l’église Notre-Dame de Bâlines fait la lumière sur les chants gospels inspirés du groupe malgache Antsapraise, dans toute sa diversité. .
rue de l’église Eglise Notre-Dame de Bâlines Bâlines 27130 Eure Normandie +33 6 89 94 26 43 patrimoinedebalines@sfr.fr
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English : Gospels à Bâlines avec le groupe Antsapraise
L’événement Gospels à Bâlines avec le groupe Antsapraise Bâlines a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure