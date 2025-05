Gosses en Guerre (création audio-scénique) – Panzoult, 17 mai 2025 07:00, Panzoult.

Gosses en Guerre (création audio-scénique) Salle des fêtes Rue du 25 août Panzoult

En partenariat avec la Maison du Souvenir et la bibliothèque de Maillé, le Théâtre Le Chêne Vert présente « Gosses en Guerre », une création d’Alain Merlet mêlant récits, témoignages, sons d’archives et mise en scène sensible.

À travers les yeux de ceux qui étaient enfants pendant la Seconde Guerre mondiale, le spectacle retrace la Mobilisation, l’Exode, l’Occupation, la Résistance, les Déportations… jusqu’à la Libération.

Boîtes, jouets, chaussures les objets deviennent supports de mémoire. La radio y joue un rôle central, comme outil de communication, de résistance et de propagande.

Un hommage vibrant aux enfants d’hier, écho aux conflits d’aujourd’hui.

A partir de 10 ans. .

Salle des fêtes Rue du 25 août

Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 25 11 66 secretariat-culture@cc-tvv.fr

English :

In partnership with the Maison du Souvenir and the Maillé library, Théâtre Le Chêne Vert presents « Gosses en Guerre », a creation by Alain Merlet combining stories, testimonies, archive sounds and sensitive staging.

German :

In Zusammenarbeit mit dem Maison du Souvenir und der Bibliothek von Maillé präsentiert das Théâtre Le Chêne Vert « Gosses en Guerre », eine Kreation von Alain Merlet, die Erzählungen, Zeugenaussagen, Archivtöne und eine einfühlsame Inszenierung miteinander verbindet.

Italiano :

In collaborazione con la Maison du Souvenir e la biblioteca Maillé, il Théâtre Le Chêne Vert presenta « Gosses en Guerre », una produzione di Alain Merlet che combina storie, testimonianze personali, suoni d’archivio e una sensibile messa in scena.

Espanol :

En colaboración con la Maison du Souvenir y la biblioteca Maillé, el Théâtre Le Chêne Vert presenta « Gosses en Guerre », una producción de Alain Merlet que combina historias, relatos personales, sonido de archivo y una puesta en escena sensible.

