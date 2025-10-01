Gotainer ramène sa phrase Les Saulnières Le Mans
Gotainer ramène sa phrase Les Saulnières Le Mans mercredi 1 octobre 2025.
Gotainer ramène sa phrase
Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe
Début : 2025-10-01 20:30:00
fin : 2025-10-01 22:00:00
2025-10-01
Gotainer ramène sa phrase
Dans le cadre de Faites Lire, Le fête de la lecture.
Gatkess Productions présente » Gotainer ramène sa phrase « .
Théâtre musical Dès 8 ans 1h30
Avec ce nouveau spectacle poético-rock, l’auteur-chanteur-comédien “fantaisiste“ Richard Gotainer propose une formule poético-rock totalement inédite, une première francophone, voire mondiale du jamais vu ni entendu, donc ! Il y conte, réinterprète, revisite une vingtaine de textes de ses chansons, sans les chanter ! Mais la musique y est néanmoins omniprésente, distillée par son seul partenaire sur scène, le multi-talentueux Brice Delage, jeune-encore “guitare héros“ virtuose, bruiteur inventif, très comique et réjouissant complice de jeu.
Gotainer donne ici la parole à ses textes, …prend les gens aux mots !
Du théâtre musical spectaculaire, innovant et drôle servi par un duo épatant qui donne très généreusement libre cours à sa gourmandise des mots ! .
Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53
English :
Gotainer brings back his phrase
German :
Goiner bringt seinen Satz zurück
Italiano :
Gotainer riporta la sua frase
Espanol :
Gotainer recupera su frase
