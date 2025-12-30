GÖTEBORGSOPERANS DANSKOMPANI MAISON DE LA DANSE Lyon

GÖTEBORGSOPERANS DANSKOMPANI Début : 2026-05-28 à 20:30. Tarif : – euros.

MAISON DE LA DANSE PRÉSENTE : GÖTEBORGSOPERANS DANSKOMPANISharon Eyal et Marcos Morau font jaillir la technique tant virtuose qu’expressive de la GöteborgsOperans Danskompani, dans un programme intense et captivant. La célèbre compagnie contemporaine suédoise embrasse les styles de deux chorégraphes stars. Avec ima, elle plonge dans les ondulations étranges et sensuelles de la chorégraphe israélienne Sharon Eyal. En académiques beiges transparents, sortes de secondes peaux, les interprètes font pulser une danse viscérale, à la fois précise et extrême, qui frappe par son engagement physique. Avec Marcos Morau, l’intensité ne faiblit pas. Le chorégraphe catalan, qui nourrit une esthétique surréaliste, autant teintée de sacré que d’humour, dévoilera sa nouvelle création. Il fait ainsi entrer la GöteborgsOperans Danskompani dans son univers déroutant, à cheval entre passé et futur, où explose une gestuelle virtuose, qui rappelle des pantins désarticulés. Parking à l’hôpital Jean Mermoz. Forfait de 2€ pour la soirée à régler à l’accueil de la Maison de la Danse.Attention ce parking ne fonctionne pas en journée.

MAISON DE LA DANSE 8 AV JEAN MERMOZ 69008 Lyon 69