Gothique en pratique Parvis de la cathédrale Bayonne

Gothique en pratique Parvis de la cathédrale Bayonne mercredi 29 octobre 2025.

Gothique en pratique Mercredi 29 octobre, 14h30 Parvis de la cathédrale Pyrénées-Atlantiques

Inscription sur : reservation-vah.bayonne.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-29T14:30:00+01:00 – 2025-10-29T16:00:00+01:00

Fin : 2025-10-29T14:30:00+01:00 – 2025-10-29T16:00:00+01:00

Valérie Tatin est sculptrice sur pierre et bois. Elle a contribué à plusieurs chantiers de restauration sur la cathédrale de Bayonne. À partir du décor sculpté du portail sud qu’elle a étudié, elle vous fait découvrir les caractéristiques de l’architecture et de la sculpture gothiques. Découvrez les différents styles de sculptures du portail, les débuts du tracé de stréréotomie et les restaurations du XIXe siècle.

Proposé par le Service Patrimoine-Ville d’art etd’histoire.

Parvis de la cathédrale Rue des Gouverneurs, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Valérie Tatin est sculptrice sur pierre et bois. Elle a contribué à plusieurs chantiers de restauration sur la cathédrale de Bayonne. À partir du décor sculpté du portail sud qu’elle a étudié, elle …

© Ville de Bayonne