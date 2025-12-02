GOTTS STREET PARK – LE TRABENDO (Parc de la Villette) Paris

GOTTS STREET PARK – LE TRABENDO (Parc de la Villette) Paris mardi 2 décembre 2025.

GOTTS STREET PARK Début : 2025-12-02 à 20:00. Tarif : – euros.

AEG PRESENTS FRANCE PRESENTE : GOTTS STREET PARKGotts Street Park, trio originaire de Leeds formé par Josh Crocker (basse, production), Tom Henry (claviers) et Joe Harris (guitare), s’impose comme l’un des collectifs les plus singuliers de la scène britannique actuelle. Leur premier album On The Inside est une véritable invitation : un voyage entre soul, jazz, hip-hop et sonorités cinématographiques, qui reflète dix ans de complicité musicale et d’expérimentations en studio. Déjà remarqués pour leurs collaborations avec Celeste, Kali Uchis, Rachel Chinouriri ou encore Yellow Days, les trois musiciens ont bâti une réputation de visionnaires analogiques capables de créer une atmosphère chaleureuse et intemporelle. Avec On The Inside, Gotts Street Park franchit une nouvelle étape et convie plusieurs voix singulières : Rosie Lowe, Pip Millett, Olive Jones et la rappeuse Enny, pour des titres empreints d’émotion et d’énergie brute. Sur scène, le groupe transforme cette alchimie en un moment de partage vibrant, où l’élégance et la spontanéité de leurs jams trouvent toute leur dimension. Le trio Gotts Street Park sera en concert au Trabendo le 2 décembre prochain !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE TRABENDO (Parc de la Villette) Av J.Jaures /Metro Pte de Pantin 75019 Paris 75