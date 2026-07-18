Informations pratiques

Gouaux-de-Luchon

GOUAUX DE LUCHON EN FÊTE

VILLAGE Gouaux-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-08 00:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Fête de village avec vide-grenier, concerts, bals, concours de peinture.

Vendredi 19h30 Repas basque sur réservation au 06.46.80.74.02 avant le 3/08 (adulte 23€ / enfant -12 ans 12 €)

21h30 Concert Bal Occitan avec Arredalh (gratuit).

Samedi à partir de 21h30 Foodtruck et buvette sur place Concert rock avec Arann (gratuit). .

VILLAGE Gouaux-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie mathieubares@orange.fr

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English :

Village festival with garage sale, concerts, dances, painting competition.

L’événement GOUAUX DE LUCHON EN FÊTE Gouaux-de-Luchon a été mis à jour le 2026-07-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE