GOUAUX DE LUCHON EN FÊTE Gouaux-de-Luchon
vendredi 7 août 2026 · Gouaux-de-Luchon
Informations pratiques
Gouaux-de-Luchon
GOUAUX DE LUCHON EN FÊTE
VILLAGE Gouaux-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-08 00:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Fête de village avec vide-grenier, concerts, bals, concours de peinture.
Vendredi 19h30 Repas basque sur réservation au 06.46.80.74.02 avant le 3/08 (adulte 23€ / enfant -12 ans 12 €)
21h30 Concert Bal Occitan avec Arredalh (gratuit).
Samedi à partir de 21h30 Foodtruck et buvette sur place Concert rock avec Arann (gratuit). .
VILLAGE Gouaux-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie mathieubares@orange.fr
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English :
Village festival with garage sale, concerts, dances, painting competition.
L’événement GOUAUX DE LUCHON EN FÊTE Gouaux-de-Luchon a été mis à jour le 2026-07-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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