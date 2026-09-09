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AGENDA · Souprosse

Goudosse en Fêtes Souprosse

vendredi 11 septembre 2026 · Souprosse

Goudosse en Fêtes Souprosse

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Ville
40250 Souprosse
Département
Landes
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Souprosse

Goudosse en Fêtes

Souprosse Landes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-11

11 SEPTEMBRE
20h30 Soirée Tapas

12 SEPTEMBRE
9h Concours de pétanque
9h Ball Trap inter-communal
11h Jeux pour les enfants
12h Remise des récompenses
20h30 Repas dansant

13 SEPTEMBRE

10h30 Messe en musique
12h Apéritif-Concert
13h Repas
VENDREDI 11 SEPTEMBRE

20h30 Soirée Tapas animée par Pot’s Canta

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

9h Concours de pétanque communal à la mêlée
9h Ball Trap inter-communal sur invitation
11h Jeux pour les enfants animés par le clown Bigoudi
12h Remise des récompenses
20h30 Repas dansant animé par l’orchestre Elite

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

10h30 Messe en musique Église Notre Dame de Goudosse
12h Apéritif-Concert animé par le Réveil Laïque Souprossais
13h Repas animé par Jaleo Rumba
Menu sur réservation Paëlla, dessert, café et vin compris   .

Souprosse 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98 

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English : Goudosse en Fêtes

SEPTEMBER 11
8:30 p.m. Tapas Night

SEPTEMBER 12
9:00 a.m. Petanque Tournament
9:00 a.m. Inter-municipal Clay Pigeon Shooting
11:00 a.m. Children’s Games
12:00 p.m. Awards Ceremony
8:30 p.m. Dinner Dance

SEPTEMBER 13

10:30 a.m. Musical Mass
12:00 p.m. Aperitif and Concert
1:00 p.m. Lunch

L’événement Goudosse en Fêtes Souprosse a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Tartas

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