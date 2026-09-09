Goudosse en Fêtes Souprosse
vendredi 11 septembre 2026 · Souprosse
Informations pratiques
Souprosse
Goudosse en Fêtes
Souprosse Landes
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-11
11 SEPTEMBRE
20h30 Soirée Tapas
12 SEPTEMBRE
9h Concours de pétanque
9h Ball Trap inter-communal
11h Jeux pour les enfants
12h Remise des récompenses
20h30 Repas dansant
13 SEPTEMBRE
10h30 Messe en musique
12h Apéritif-Concert
13h Repas
VENDREDI 11 SEPTEMBRE
20h30 Soirée Tapas animée par Pot’s Canta
SAMEDI 12 SEPTEMBRE
9h Concours de pétanque communal à la mêlée
9h Ball Trap inter-communal sur invitation
11h Jeux pour les enfants animés par le clown Bigoudi
12h Remise des récompenses
20h30 Repas dansant animé par l’orchestre Elite
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
10h30 Messe en musique Église Notre Dame de Goudosse
12h Apéritif-Concert animé par le Réveil Laïque Souprossais
13h Repas animé par Jaleo Rumba
Menu sur réservation Paëlla, dessert, café et vin compris .
Souprosse 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98
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English : Goudosse en Fêtes
SEPTEMBER 11
8:30 p.m. Tapas Night
SEPTEMBER 12
9:00 a.m. Petanque Tournament
9:00 a.m. Inter-municipal Clay Pigeon Shooting
11:00 a.m. Children’s Games
12:00 p.m. Awards Ceremony
8:30 p.m. Dinner Dance
SEPTEMBER 13
10:30 a.m. Musical Mass
12:00 p.m. Aperitif and Concert
1:00 p.m. Lunch
L’événement Goudosse en Fêtes Souprosse a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Tartas
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