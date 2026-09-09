Informations pratiques

Souprosse

Goudosse en Fêtes

Souprosse Landes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

11 SEPTEMBRE

20h30 Soirée Tapas

12 SEPTEMBRE

9h Concours de pétanque

9h Ball Trap inter-communal

11h Jeux pour les enfants

12h Remise des récompenses

20h30 Repas dansant

13 SEPTEMBRE

10h30 Messe en musique

12h Apéritif-Concert

13h Repas

VENDREDI 11 SEPTEMBRE

20h30 Soirée Tapas animée par Pot’s Canta

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

9h Concours de pétanque communal à la mêlée

9h Ball Trap inter-communal sur invitation

11h Jeux pour les enfants animés par le clown Bigoudi

12h Remise des récompenses

20h30 Repas dansant animé par l’orchestre Elite

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

10h30 Messe en musique Église Notre Dame de Goudosse

12h Apéritif-Concert animé par le Réveil Laïque Souprossais

13h Repas animé par Jaleo Rumba

Menu sur réservation Paëlla, dessert, café et vin compris .

Souprosse 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98

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English : Goudosse en Fêtes

SEPTEMBER 11

8:30 p.m. Tapas Night

SEPTEMBER 12

9:00 a.m. Petanque Tournament

9:00 a.m. Inter-municipal Clay Pigeon Shooting

11:00 a.m. Children’s Games

12:00 p.m. Awards Ceremony

8:30 p.m. Dinner Dance

SEPTEMBER 13

10:30 a.m. Musical Mass

12:00 p.m. Aperitif and Concert

1:00 p.m. Lunch

L’événement Goudosse en Fêtes Souprosse a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Tartas