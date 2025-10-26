Gouel Diskar Amzer | La fête de l’automne Boulodrome Plounévez-Quintin

Gouel Diskar Amzer | La fête de l’automne Boulodrome Plounévez-Quintin dimanche 26 octobre 2025.

Gouel Diskar Amzer | La fête de l’automne

Boulodrome 5 Impasse du Presbytère Plounévez-Quintin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 14:00:00

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Célébrons ensemble l’automne !

Les feuilles roussissent, l’air se rafraîchit, et l’automne s’installe avec ses couleurs éclatantes et ses parfums réconfortants. Avant que l’hiver ne vienne frapper à nos portes, retrouvons-nous pour savourer cette saison généreuse et conviviale.

Au programme châtaignes grillées, crêpes toutes chaudes et soupe de potiron, pour réchauffer petits et grands. Laissez-vous envelopper par l’ambiance musicale et festive qui donnera à ce dimanche des airs de fête et de veillée d’autrefois.

Rendez-vous à partir de 14h, à la salle du boulodrome, pour partager un après-midi de gourmandise, de rires et de musique.

Un moment simple, ouvert à tous, pour goûter aux plaisirs de l’automne et cultiver ensemble l’esprit de Saint Roch.

Entrée libre Venez en famille, entre amis, ou simplement avec l’envie de passer un bon moment !

Org. Mignoned Sant Roch .

Boulodrome 5 Impasse du Presbytère Plounévez-Quintin 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 70 37 99

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Gouel Diskar Amzer | La fête de l’automne Plounévez-Quintin a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme du Kreiz Breizh