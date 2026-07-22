Informations pratiques

Plounévez-Quintin

Gouel Sant Roch Fête/Pardon de Saint Roch

Chapelle Saint-Roch Plounévez-Quintin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

À 10h30, messe du pardon, suivie d’une procession jusqu’à la fontaine, chaque pèlerin portant sa petite croix en fougère, comme le rappelle le cantique breton de Saint-Roch.

La journée se poursuivra dans une ambiance conviviale, mêlant

– Restauration repas saucisse-pomme de terre et dessert à midi, crêpes pour le goûter ;

– Exposition artisanale ;

– Musique bretonne.

À 14h Fest-deiz (scène ouverte)

À 15h30 Spectacle du Kelc’h Keltieg Rostren Cercle celtique de Rostrenen

Depuis 2018, la Gouel Sant Roch s’inscrit comme un rendez-vous de fin d’été attendu, où chacun prend plaisir à retrouver ou découvrir ses racines. Un moment de retour aux sources, chaleureux et authentique, à partager en famille ou entre amis.

Autour d’une chapelle accueillante, pèlerins et visiteurs se retrouvent pour célébrer, se restaurer, ou simplement flâner parmi les artistes et artisans présents.

L’association Mignoned Sant Roch continue d’y faire vivre la culture bretonne et les traditions, dans un cadre naturel plein de simplicité et de convivialité.

Org. Mignoned Sant Roch .

Chapelle Saint-Roch Plounévez-Quintin 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 70 37 99

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English :

L’événement Gouel Sant Roch Fête/Pardon de Saint Roch Plounévez-Quintin a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme du Kreiz Breizh