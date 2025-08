Gouelioù Rostrenn Banquet partagé & musical Impasse Vinogen Ar Feunten Rostrenen

Impasse Vinogen Ar Feunten Esplanade des Justes parmi les Nations Rostrenen Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-15 12:00:00

fin : 2025-08-15

2025-08-15

Dans le cadre des « Gouelioù Rostrenn 2025 », les fêtes de la mi-août organisées à Rostrenen du 13 au 15 août.

Banquet partagé & musical

Vendredi 15 août 2025 Dès 12h00

Esplanade des Justes parmi les Nations (Extérieur SdF)

Buvette associative sur place (CCAE)

Vendredi 15 août, rendez-vous dès midi autour de la Salle des Fêtes Guillaume-le-Caroff, pour un grand banquet musical, populaire & partagé, agrémenté d’une scène musicale qui accueillera des concerts gratuits tout l’après-midi.

La Commune met à disposition barnums, tables et chaises pour un banquet où chacun·e amène ce qu’il a à partager pour un repas convivial et ouvert à toutes et tous, avec une buvette sur place proposée par le nouveau Comité Communal Animations & Événements (CCAE).

Sur scène, plusieurs concerts gratuits se succèderont de 12h à 16h30

-Simon chante Brel

-Yann Lem

-Kellek Trio (Chanson Rock)

-Sunny Legacy (Reggae)

Org. Municipalité de Rostrenen .

Impasse Vinogen Ar Feunten Esplanade des Justes parmi les Nations Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 57 42 00

