Gouelioù Rostrenn Barzh an Dañs #4 Rostrenen

Rostrenen Côtes-d'Armor

Début : 2025-08-14 18:30:00

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Dans le cadre des « Gouelioù Rostrenn 2025 », les fêtes de la mi-août organisées à Rostrenen du 13 au 15 août

Jeudi 14 Août 2025 Dès 18h30

Centre-Ville & Esplanade des Justes parmi les Nations (Extérieur SdF)

Buvette et restauration sur place (Cercle celtique de Rostrenen)

Quatrième édition de cet événement proposé par le Cercle Celtique et la Ville de Rostrenen, destiné à valoriser une culture bretonne ouverte et populaire, sous le signe de la fête et de la convivialité.

– Dès 18h30, le Cercle Celtique de Rostrenen défilera dans les rues du centre-ville au départ de la place du Porz Moëlou, accompagné des célèbres « Géantes » de Kenleur (Confédération régionale des cercles celtiques)

– A 20h, place aux initiations, spectacles et animations initiations à la danse bretonne pour tout public, danses pour toutes et tous et présentation des spectacles chorégraphiques du Cercle Celtique, des groupes les plus jeunes aux formations les plus expérimentées.

– A partir de 22h, fest-noz avec le groupe Digabestr et plusieurs couples et trios de Kan ha Diskan (chant à danser) André / Lefebvre, Lucas Botrel Lucas & Corbel / Botrel.

– Feu d’artifice pour clôturer la soirée.

Au bord de l’étang et du vallon de Campostal, par Bretagne Pyro.

Org. Municipalité de Rostrenen & Cercle Celtique de Rostrenen .

Centre Ville Rostrenen 22110 Côtes-d'Armor Bretagne

