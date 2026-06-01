Gouesnou en fête Ville de Gouesnou Gouesnou
Gouesnou en fête Ville de Gouesnou Gouesnou samedi 27 juin 2026.
Gouesnou
Gouesnou en fête
Ville de Gouesnou Place des fusillés Gouesnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Rendez-vous pour fêter le début de l’été !
Le rendez-vous incontournable de l’été à Gouesnou revient avec le même objectif rassembler les habitants autour d’une grande fête populaire, artistique et conviviale. Bonne humeur et imaginaire investiront l’espace public avec des spectacles de rue, de nombreux stands de restauration, un DJ et le traditionnel feu d’artifice !
PROGRAMME
15h30 (Dé)formation Professionnelle Théâtre & cirque Parking de l’îlot mairie
16h45 Cendrillon Conte & théâtre d’objets Venelle des Lilas
17h20 Look Danse & acrobatie Place des fusillés
18h Damoclès Théâtre participatif Venelle des Lilas
Dès 19h restauration, buvette et jeux Place des fusillés
20h30 Beethoven Metalo Vivace Cirque & musique Place des fusillés
21h Salut les Scopains Bal décalé sur support vinyle Place des fusillés
23h30 Feu d’artifice introduit par les tambours de l’Ouest Rond-point de la gare
Au fil de la journée apparition des marionnettes Suzanne et Nadim Scopitone & Cie
Accès tram A et Bus 15. .
Ville de Gouesnou Place des fusillés Gouesnou 29850 Finistère Bretagne +33 2 98 07 75 22
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English :
L’événement Gouesnou en fête Gouesnou a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue