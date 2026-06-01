Gouesnou en fête Ville de Gouesnou Gouesnou

Gouesnou

Gouesnou en fête

Ville de Gouesnou Place des fusillés Gouesnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Rendez-vous pour fêter le début de l’été !

Le rendez-vous incontournable de l’été à Gouesnou revient avec le même objectif rassembler les habitants autour d’une grande fête populaire, artistique et conviviale. Bonne humeur et imaginaire investiront l’espace public avec des spectacles de rue, de nombreux stands de restauration, un DJ et le traditionnel feu d’artifice !

PROGRAMME

15h30 (Dé)formation Professionnelle Théâtre & cirque Parking de l’îlot mairie

16h45 Cendrillon Conte & théâtre d’objets Venelle des Lilas

17h20 Look Danse & acrobatie Place des fusillés

18h Damoclès Théâtre participatif Venelle des Lilas

Dès 19h restauration, buvette et jeux Place des fusillés

20h30 Beethoven Metalo Vivace Cirque & musique Place des fusillés

21h Salut les Scopains Bal décalé sur support vinyle Place des fusillés

23h30 Feu d’artifice introduit par les tambours de l’Ouest Rond-point de la gare

Au fil de la journée apparition des marionnettes Suzanne et Nadim Scopitone & Cie

Accès tram A et Bus 15. .

Ville de Gouesnou Place des fusillés Gouesnou 29850 Finistère Bretagne +33 2 98 07 75 22

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English :

L’événement Gouesnou en fête Gouesnou a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue