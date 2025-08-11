Gouges lunettes et bracelets Beaucourt

Territoire de Belfort

Début : 2025-08-11

fin : 2025-08-11

2025-08-11

L'histoire n'est pas banale et a conduit cet ébéniste de formation, à réaliser d'élégantes et légères lunettes de soleil (mais pas seulement !) avec des feuilles de bois d'essences diverses et un petit truc en plus pour une durabilité optimale. Venez découvrir ces créations uniques.

Inscription obligatoire .

Beaucourt 90500 Territoire de Belfort

