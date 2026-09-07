Gouinema & La Taloche : De Rêves et de parpaings, Luminor Hôtel de Ville, Paris

Informations pratiques

Gouinema & La Taloche : De Rêves et de parpaings Jeudi 17 septembre, 20h00 Luminor Hôtel de Ville Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T23:00:00+02:00

Projection du film De Rêves et de parpaings le mercredi 16 septembre à 20h

Luminor Hôtel de Ville 20, rue du Temple, Paris Paris 75004 Quartier Saint-Merri Paris Île-de-France https://www.luminor-hoteldeville.com/

Ciné-club Luminor Hôtel de Ville Gouinema & La Taloche : De Rêves et de parpaings