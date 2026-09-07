UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Gouinema & La Taloche : De Rêves et de parpaings, Luminor Hôtel de Ville, Paris

jeudi 17 septembre 2026 · Luminor Hôtel de Ville · Paris

Gouinema & La Taloche : De Rêves et de parpaings, Luminor Hôtel de Ville, Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Luminor Hôtel de Ville
Adresse
20, rue du Temple, Paris
Ville
75004 Paris
Département
Paris

Gouinema & La Taloche : De Rêves et de parpaings Jeudi 17 septembre, 20h00 Luminor Hôtel de Ville Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T23:00:00+02:00

Projection du film De Rêves et de parpaings le mercredi 16 septembre à 20h

Luminor Hôtel de Ville 20, rue du Temple, Paris Paris 75004 Quartier Saint-Merri Paris Île-de-France https://www.luminor-hoteldeville.com/
Ciné-club Luminor Hôtel de Ville Gouinema & La Taloche : De Rêves et de parpaings

À voir aussi à Paris (Paris)