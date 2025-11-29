GOUINESMAS VILLAGE Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine
GOUINESMAS VILLAGE Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine samedi 29 novembre 2025.
Pour Noël, t’as envie de gâter tes proches… sans enrichir le patriarcat ?
Viens faire tes cadeaux au GOUINESMAS VILLAGE, le marché de Noël GÉANT 100 % LESBOQUEER !
+100 stands de créateurs, créatrices artistes saphiques t’attendent pour 2 jours de marché et d’animations de Noël à la Communale de Saint Ouen.
Rejoins les DRAMAGOUINES pour un Noël qui soutient les artisan.es de notre communauté
…et qui recharge nos cœurs queer pour toute l’année !
Rejoins l’avalanche saphique pour ce marché de Noël géant 100% lesboqueer !
Du samedi 29 novembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025 :
dimanche
de 12h00 à 18h00
samedi
de 14h00 à 20h00
gratuit
Gratuit ! (Les dons libres sont appréciés)
Tout public.
Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
https://fb.me/e/3YbpufqVx lesdramagouines@gmail.com