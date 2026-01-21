Gouisadingue courses d’obstacles fun et sportives Gouise

Gouisadingue courses d’obstacles fun et sportives

Les Gouats Gouise Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 11:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

C’est une course chronométrée de 6 km, entrecoupée d’obstacles, destinée au grand public avec 5 vagues de départ.

L’état d’esprit de cette épreuve est de se dépasser physiquement et mentalement pour en venir à bout, en prenant son temps.

Les Gouats Gouise 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 26 12 43 gouatsevents@outlook.fr

English :

It’s a 6 km timed race, interspersed with obstacles, for the general public, with 5 starting waves.

The spirit of the event is to push yourself physically and mentally to the limit, taking your time.

