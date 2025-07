Goujounac en fête Goujounac

Le comité des fêtes de Goujounac vous convie à sa fête votive ! Un rendez-vous incontournable de l’été.

Que vous soyez habitants ou visiteurs de passage, voilà une belle occasion de partage et de fête, dans une ambiance chaleureuse et traditionnelle !

Au cours de 4 jours, la fête votive animera le village repas, soirées festives, animations musicales pour petits et grands.

Le week-end sera clôturée par un dépôt de gerbe.

Programme 2025 :

Vendredi 11 juillet

20h Assiette crudités/charcuterie

21h Orchestre « Les serial zikeurs »

Samedi 12 juillet

20h repas (assiette charcuterie, axoa de veau et riz, fromage, tarte aux pommes, café et vin compris)

Apportez vos couverts, verres et assiettes.

Sur réservation.

21h soirée animée par « Laurent Seguy et son orchestre ».

Dimanche 13 juillet

21h soirée animée par le groupe « 80’s wave »

Lundi 14 juillet

11h30 Dépôt de gerbe

12h Apéritif offert par le comité des fêtes .

Le bourg Goujounac 46250 Lot Occitanie +33 6 74 26 59 50

English :

The Goujounac Festival Committee invites you to its fête votive! A not-to-be-missed summer event.

Whether you’re a local or just passing through, this is a great opportunity to share and celebrate, in a warm, traditional atmosphere!

Over the course of 4 days, the fête votive will bring the village to life with meals, festive evenings and musical entertainment for young and old.

The weekend will close with a wreath-laying ceremony.

German :

Das Festkomitee von Goujounac lädt Sie zu seinem Votive-Fest ein! Ein unumgänglicher Termin im Sommer.

Ob Sie Einwohner oder Besucher sind, hier haben Sie die Gelegenheit, in einer herzlichen und traditionellen Atmosphäre zu feiern und zu teilen!

Im Laufe von vier Tagen wird das Fest das Dorf beleben: Mahlzeiten, festliche Abende, musikalische Unterhaltung für Groß und Klein.

Das Wochenende wird mit einer Kranzniederlegung abgeschlossen.

Italiano :

Il Comitato della Festa di Goujounac vi invita alla sua festa votiva! Un evento estivo da non perdere.

Che siate del posto o di passaggio, questa è una grande occasione per condividere e festeggiare, in un’atmosfera calda e tradizionale!

Nel corso di 4 giorni, la fête votive animerà il villaggio con pasti, serate di festa e intrattenimento musicale per tutte le età.

Il fine settimana si concluderà con la cerimonia di deposizione di una corona di fiori.

Espanol :

El Comité de la Fiesta de Goujounac le invita a su fiesta votiva Una cita estival ineludible.

Tanto si es de la zona como si está de paso, es una gran oportunidad para compartir y celebrar en un ambiente cálido y tradicional

A lo largo de 4 días, la fiesta votiva animará el pueblo con comidas, veladas festivas y espectáculos musicales para todas las edades.

El fin de semana concluirá con una ceremonia de colocación de coronas de flores.

