GoulAyance – salon des vins naturels par Les Irréductibles Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Autour du vin esprit nature, un salon de copains et des vins de copains.

Pour sa 10ème édition, la GoulAyance sort de Paris et invite une cinquantaine de vignerons et vigneronnes de vins natures venus des quatre coins de la France et de l’étranger !

Au programme : rencontre avec des vignerons, dégustation et accords mets et vins avec les comptoirs culinaires de Communale.

Salon en accès libre. La réservation vous donne accès à un verre de dégustation utilisable sur l’ensemble des stands le samedi et/ou dimanche en fonction du choix fait pendant l’achat.

Les Irréductibles et Communale Saint-Ouen présentent, La GoulAyance 2025. LE salon annuel dénicheur de vins nature !

Du vendredi 21 novembre 2025 au samedi 22 novembre 2025 :

vendredi

de 13h00 à 19h30

samedi

de 12h00 à 19h30

payant Public adultes. A partir de 18 ans.

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/la-goulayance-2024/