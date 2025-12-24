Goulûment Vôtre Louise Weber

2 Allée Montaigne Saucats Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Après son EP Chanson Ukulélantes , Louise Weber revient avec sa voix unique sculptée par la soul.

À l’image de celle qui a inspiré son nom, la nommée Goulue, Louise Weber casse les codes. Avec sa voix puissante et généreuse, elle effleure, bouscule, interpelle, en racontant avec ses mots les aspérités de la vie.

Accompagnée par deux maestros du groove et du rythme, elle vous embarque dans un voyage acoustique coloré et acidulé, aux sonorités métissées .

2 Allée Montaigne Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Goulûment Vôtre Louise Weber

L’événement Goulûment Vôtre Louise Weber Saucats a été mis à jour le 2025-12-22 par Sud Bordeaux Tourisme