Gounouj Le Cargo Le Cargo Segré-en-Anjou Bleu

Le Cargo, 3 esplanade Antoine Glémain, Segré-en-Anjou Bleu, Maine-et-Loire

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Début : 2026-01-09 20:30:00

2026-01-09

Gounouj, tableau de danse contemporaire par la compagnie Zimarèl et le chorégraphe Léo Lérus, le vendredi 9 janvier 2025 à 20h30 au Cargo.

Formé initialement à la danse sur son île natale de la Guadeloupe, Léo Lérus a été interprète pour de grandes compagnies à l’international, avant de signer ses propres pièces.

Gounouj en créole signifie grenouille . Quand tombe la nuit, c’est une vraie symphonie. Léo Lérus les entend coasser sur un site protégé, du côté de la mer des Caraïbes. Mais pour combien de temps encore. Le pressentiment d’une possible disparition, un jour, de ces paysages et de ces espèces forme la ligne de base si joliment mélancolique de Gounouj. Une question que le chorégraphe traite physiquement et émotionnellement et qu’il laisse ouverte, à l’écoute des ordres et des désordres du monde, des vulnérabilités de l’être humain.

Si Gounouj porte l’ADN de la terre natale de Léo Lérus, les danseurs, eux, sont riches comme lui de cultures métissées. Leur danse est inspirée de mouvements amphibiens, de la forêt et de la mangrove.

Ça se voit aujourd’hui sur scène à leurs jeux de jambes semblables à des branchages, à la qualité aquatique de leur bassin, à cette façon aussi de rétracter les membres sous le corps puis de sauter soudain avec explosivité les interprètes se sont imprégnés de ces paysages marécageux mais aussi de la motricité particulière des gounouj, avec leur façon d’étirer les cuisses et de bondir sur 25 fois la longueur de leur corps. .

Le Cargo 3, esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 31 89 culture@segreenanjoubleu.fr

English :

Gounouj, a contemporary dance tableau by Compagnie Zimarèl and choreographer Léo Lérus, Friday January 9, 2025 at 8:30pm at Le Cargo.

German :

Gounouj, zeitgenössisches Tanzbild der Kompanie Zimarèl und des Choreografen Léo Lérus, am Freitag, den 9. Januar 2025 um 20.30 Uhr im Cargo.

Italiano :

Gounouj, tableau di danza contemporanea della compagnia Zimarèl e del coreografo Léo Lérus, venerdì 9 gennaio 2025 alle 20.30 al Cargo.

Espanol :

Gounouj, cuadro de danza contemporánea de la compañía Zimarèl y del coreógrafo Léo Lérus, el viernes 9 de enero de 2025 a las 20.30 h en el Cargo.

