GOUPIL ET KOSMAO ÉTIENNE SAGLIO PA de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins

GOUPIL ET KOSMAO ÉTIENNE SAGLIO PA de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins dimanche 21 décembre 2025.

GOUPIL ET KOSMAO ÉTIENNE SAGLIO

PA de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 18:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Une référence incontournable de la magie nouvelle

Dans la pure tradition des numéros de cabaret, le grand magicien Kosmao s’avance avec son assistant Goupil.

Les tours de magie s’enchaînent mais la mécanique va se gripper car Goupil est un assistant rebelle.

Il faut dire qu’il était d’abord un renard, puis une écharpe avant de faire ce métier.

Dans un duo comique classique, la magie nous fait basculer progressivement dans un univers de film d’animation qui se joue sous nos yeux.

Un hommage aux classiques de Tex Avery et des studios Pixar.

Durée 30 min

Jeune Public (dès 5 ans)

Billetterie ICI >>>>

.

PA de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 24 32 culture@saint-brevin.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement GOUPIL ET KOSMAO ÉTIENNE SAGLIO Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Saint Brevin