Goupil & Kosmao Magie nouvelle par Étienne Saglio et la Compagnie Monstres Mont-Saint-Aignan

Goupil & Kosmao Magie nouvelle par Étienne Saglio et la Compagnie Monstres Mont-Saint-Aignan mercredi 10 décembre 2025.

Goupil & Kosmao Magie nouvelle par Étienne Saglio et la Compagnie Monstres

Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Début : 2025-12-10 18:00:00

fin : 2025-12-10 18:30:00

2025-12-10

Dans la pure tradition du cabaret, le grand magicien Kosmao enchaine les tours de magie avec son assistant Goupil. Mais la mécanique se grippe peu à peu car Goupil est rebelle.

Il faut dire qu’il était d’abord un renard avant de faire ce métier. Le duo comique et féerique bascule progressivement dans l’univers d’un film d’animation qui se joue sous nos yeux.

Un petit bijou d’invention et de drôlerie qui vous offrira une bulle de finesse et de légèreté.

En partenariat avec la Maison de l’Université, le théâtre Charles Dullin et le CDN Normandie Rouen dans le cadre du festival.

Spectacle jeune public dès 6 ans

Durée 25 minutes

Réservation à l’Espace Marc-Sangnier du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30

Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 18 99 00 EMS@montsaintaignan.fr

English : Goupil & Kosmao Magie nouvelle par Étienne Saglio et la Compagnie Monstres

In true cabaret tradition, the great magician Kosmao performs a series of magic tricks with his assistant Goupil. But little by little, Goupil’s rebellious nature causes the mechanism to break down.

It has to be said that he was a fox before he got into the business. The comic and fairy-tale duo gradually move into the world of an animated film being played out before our very eyes.

A little gem of invention and fun, offering a bubble of finesse and lightness.

In partnership with Maison de l’Université, Théâtre Charles Dullin and CDN Normandie Rouen as part of the festival.

Show for young audiences aged 6 and up

Running time: 25 minutes

Reservations at Espace Marc-Sangnier, Tuesday to Friday, 1.30 pm to 5.30 pm

German :

In der reinen Tradition des Kabaretts reiht der große Zauberer Kosmao mit seinem Assistenten Goupil einen Zaubertrick an den anderen. Doch die Mechanik gerät nach und nach ins Stocken, denn Goupil ist rebellisch.

Man muss dazu sagen, dass er zuerst ein Fuchs war, bevor er diesen Beruf ergriff. Das komische und märchenhafte Duo wechselt allmählich in die Welt eines Animationsfilms, der sich vor unseren Augen abspielt.

Ein kleines Juwel der Erfindung und des Witzes, das Ihnen eine Blase der Feinheit und der Leichtigkeit schenken wird.

In Zusammenarbeit mit dem Maison de l’Université, dem Théâtre Charles Dullin und dem CDN Normandie Rouen im Rahmen des Festivals.

Aufführung für junges Publikum ab 6 Jahren

Dauer: 25 Minuten

Reservierung im Espace Marc-Sangnier dienstags bis freitags von 13.30 bis 17.30 Uhr

Italiano :

Nella vera tradizione del cabaret, il grande mago Kosmao esegue una serie di giochi di prestigio con il suo assistente Goupil. Ma la meccanica si rompe gradualmente perché Goupil è ribelle.

Va detto che in origine era una volpe prima di intraprendere questa professione. Il duo comico e incantevole si muove gradualmente nel mondo di un film d’animazione che si svolge sotto i nostri occhi.

Un piccolo gioiello di invenzione e umorismo, che offre una bolla di finezza e leggerezza.

In collaborazione con la Maison de l’Université, il Théâtre Charles Dullin e il CDN Normandie Rouen nell’ambito del festival.

Per un pubblico giovane dai 6 anni in su

Durata: 25 minuti

Prenotazioni presso l’Espace Marc-Sangnier, dal martedì al venerdì, dalle 13.30 alle 17.30

Espanol :

Siguiendo la tradición del cabaret, el gran mago Kosmao realiza una serie de trucos de magia con su ayudante Goupil. Pero la mecánica se rompe poco a poco porque Goupil es rebelde.

Hay que decir que originalmente era un zorro antes de dedicarse a esta profesión. El cómico y encantador dúo se adentra poco a poco en el mundo de una película de animación que se desarrolla ante nuestros ojos.

Una pequeña joya de invención y humor, que ofrece una burbuja de delicadeza y ligereza.

En colaboración con la Maison de l’Université, el Théâtre Charles Dullin y el CDN Normandie Rouen en el marco del festival.

Para jóvenes a partir de 6 años

Duración: 25 minutos

Reservas en el Espace Marc-Sangnier, de martes a viernes, de 13.30 a 17.30 h

