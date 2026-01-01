Goupil & Kosmao Troyes

Goupil & Kosmao

Théâtre de La Madeleine Troyes

2026-01-11 16:00:00

2026-01-11

2026-01-11

Dans la pure tradition des numéros de cabaret, le grand magicien Kosmao s’avance avec son assistant Goupil. Les tours de magie s’enchaînent mais la mécanique va se gripper car Goupil est un assistant rebelle. Il faut dire qu’il était d’abord un renard, puis une écharpe avant de faire ce métier. Dans un duo comique classique, la magie nous fait basculer progressivement dans un univers de film d’animation qui se joue sous nos yeux, un hommage aux classiques de Tex Avery et des studios Pixar.



Ce cabaret magique, aux allures délicieusement rétro nous éloigne en douceur de notre quotidien et nous offre, le temps d’une représentation, une bulle de légèreté.



Référence incontournable de la magie nouvelle, Étienne Saglio signe ici un petit bijou d’invention et de drôlerie. Les visions de ce goupil qui s’envole, accroché à la ficelle d’un ballon rose, qui se met à danser sur la table ou chipe les lunettes de son partenaire de scène, ont de quoi fasciner petits et grands.



Création : Étienne Saglio

Interprétation : Quentin Cabocel

Régie générale : Benoit Desnos

Régie Plateau (en alternance) : Bruno Trachsler ou Antoine Zavattero

Création informatique : Tom Magnier

Création machinerie : Simon Maurice

Création magique : Antoine Terrieux

Costumes : Élodie Sellier

Regards extérieurs : Valentine Losseau, Raphaël Navarro .

Théâtre de La Madeleine Troyes 10000 Aube Grand Est

