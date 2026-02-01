Goupil ou face Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier

Goupil ou face

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire

Début : 2026-02-18 10:00:00

2026-02-18

Mercredi sans écran Conte déjanté circo-clownesque par la Cie l’Effet railleur et l’Association Engrenage

Un conte médiéval, deux joyeux lurons et huit personnages différents !

Goupil ou Face est une reprise déjantée d’un extrait du célèbre conte médiéval Le Roman de Renart. C’est un show clownesque qui réunit sur scène deux acolytes complètement loufoques ! À la fois acrobates, jongleurs chanteurs et comédiens, ils passent de personnages en personnages et enchaînent ainsi les disgressions et anachronismes à 100 à l’heure, ne laissant pas un moment de répit au public ! .

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

